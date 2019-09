Domenica un paese intero in festa per la prima edizione di “Ciambelline, olio e… fantasia”

Dopo il rinvio a causa del maltempo, domenica 29 settembre, dalle ore 12, Poggio San Lorenzo, il “borgo sulle mura romane”, sarà in festa per la prima edizione di “Ciambelline, olio e… fantasia”. Vicoli e piazzette, ognuna col suo nome locale, sono tirati a lucido e pronti ad accogliere i visitatori che vorranno passare una giornata tra cibo e cultura, con stand gastronomici, prodotti tipici, spettacoli, un mercatino di agricoltori e artigiani locali, laboratori e visite guidate.

Nel vicolo in fondo a “via Ciurmafura” saranno serviti i “Piringhilli al sugo”, degli speciali spaghetti maltagliati, tirati a mano, a base di farina di grano e mais, un piatto della tradizione contadina preparato solo per questa occasione. Allo “Sfasciato” saranno cucinati due piatti della cucina povera: una speciale zuppa, preparata come “Li Ertuti” di una volta, un miscuglio degli avanzi di stagione di cereali e legumi, e “fagioli con patate”. Immancabili le “pizze fritte salate e dolci”, cotte alle “ex fontane” dove una volta c’erano i lavatoi del paese, nelle enormi padelle. Al “belvedere” che si affaccia sulla splendida valle sotto il paese, una “panzanella sabina”, con pane, pomodori dell’orto, aceto e olio locale. In degustazione, anche bruschette con olio extravergine di oliva poggiano e ciambelline di magro al vino.

Affianco al cibo, un ricco programma culturale: tutti pronti a stare col naso all’insù per ammirare “Valentina Flammini” nelle sue performance di danza aerea su tessuto appesa a un balcone vista piazza; sarà a Poggio San Lorenzo anche il “Niño Maravilha”, un performer, giocoliere e clown che si esibirà lungo le vie. In un angolo del paese il caricaturista Marcello Claudio, giocherà a mettere simpaticamente in ridicolo i volti dei partecipanti. Ad aprire la festa, la storica banda di Poggio San Lorenzo, guidata dal maestro Alessandro Lucioli, che suonerà arie tradizionali in piazza e lungo le vie. Per l’occasione grandi e piccini potranno ripercorrere il passato, con una visita guidata delle mura romane sulle quali sorge il paese a partire dall’antico “frantoio Capofarfa”, aperto a tutti per l’occasione, ma anche partecipare a un laboratorio per scoprire i segreti delle erbe spontanee.

Dalle 11, la piazza principale ospiterà un mercatino di piccoli produttori e artigiani locali dove sarà possibile degustare salsicce e salumi locali, confetture di frutta selvatica, biscotti, liquori, zafferano, patè di olive, un singolare gelato all’olio extravergine di oliva e una birra agricola che nasce proprio nel borgo. Due mastri cestai permetteranno a chiunque sia interessato di provare a intrecciare un piccolo cestino con le proprie mani.

L’evento, organizzato grazie alla collaborazione di ARSIAL - l’Agenzia per lo sviluppo dell’agricoltura della Regione Lazio -, dal Comune di Poggio San Lorenzo con il comitato parrocchiale e le associazioni locali, sarà completamente plastic free: tutte le pietanze e le bibite saranno servite in piatti e bicchieri compostabili in PLA da amido di mais, i primi 150 visitatori insieme alla zuppa di legumi si potranno portare a casa piccole ciotole di terracotta in regalo.