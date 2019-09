La visita del professore Kawamata, nuove opportunità per il Comitato Gemellaggi

Una delegazione del Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti ha ricevuto il professore Takanori Kawamata - Department of International Studies School of Humanities and Social Sciences - dell’Università di Tokyo. Lo studioso ha voluto visitare la nostra Città per realizzare un video da riproporre nel proprio Ateneo. L’occasione è stata utile per affrontare nuove idee di scambi culturali tra studenti reatini e giapponesi e per elaborare ipotesi di collaborazione tra le rispettive Università.

“I rapporti con il Giappone si stanno sempre più intensificando – dichiara Elisabetta Occhiodoro, Presidente del Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti - tutto ciò offre la possibilità di aprire la nostra Città a nuove opportunità di scambi, anche nell’ottica dello sviluppo culturale ed economico, con le realtà giapponesi che si stanno mostrando sempre più interessate al nostro territorio”.