Inaugurata la nuova sede di Confartigianato Rieti. Aluffi: "Più servizi per i nostri associati"

“Siamo grati per il grande numero di persone che hanno partecipato all’inaugurazione della nuova sede provinciale di Confartigianato Imprese Rieti. Tante persone, imprenditori, rappresentanti di istituzioni ed enti che hanno scelto di accompagnarci in una giornata densa di emozione”. Queste le parole del Presidente di Confartigianato Imprese Rieti, Franco Lodovici, all’indomani dell’evento che, giovedì 26 settembre, ha ufficialmente presentato alla collettività la nuova veste dell’Associazione Reatina.

A distanza di 27 anni dal momento in cui un piccolo gruppo di imprenditori ha creato la Confartigianato di Rieti, l’Associazione, che oggi conta oltre 1500 iscritti, si è stabilita presso il centro servizi Nest 121, in Via F.lli Sebastiani 121. Uno spazio più funzionale, per permettere agli artigiani e ai cittadini che utilizzano i servizi dell’Associazione di sentirsi accolti e assistiti al meglio.

In occasione dell’inaugurazione, Confartigianato ha organizzato un focus tematico, “Luci sul lavoro a Rieti”, che ha riunito in un interessante confronto tutti i principali protagonisti della realtà socio-economica della nostra provincia, dalla Camera di Commercio ai Sindacati dei lavoratori, passando per Cassa Edile, Ente Bilaterale del Lazio, enti locali e istituzioni.

Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato Imprese Rieti, ha presentato dei dati che testimoniano l’incidenza della microimpresa sul tessuto economico del nostro territorio. Le microimprese (fino a 10 addetti) rappresentano infatti il 98,1% sul totale delle imprese reatine, che occupano il 77,2% della forza lavoro. Se poi consideriamo anche le piccole imprese (fino a 50 addetti), le percentuali salgono ancora, fino a registrare il 99,8% sul totale delle imprese iscritte in Camera di Commercio.

“Ringrazio le personalità che sono intervenute nel nostro dibattito – afferma Maurizio Aluffi – Mariano Calisse, Presidente della Provincia di Rieti, Daniele Sinibaldi, Vice Sindaco e Assessore alle attività produttive e turismo, Mario Spaziani, Vice Presidente Cassa Edile di Rieti, Francesco Agostini, Segretario regionale FILCA-CISL, Don Valerio Shango, Direttore Uff. Diocesano Problemi sociali e lavoro di Rieti. Ringrazio Vicenzo Regnini, Presidente della Camera di Commercio, che anche in questa occasione ha dimostrato la disponibilità dell’ente camerale a sostenere le nostre iniziative a favore della piccola impresa. E poi Felice Dionisi, della Fondazione “Vincere Insieme”, con cui collaboriamo in modo proficuo in progetti di carattere sociale. Infine grazie a Giorgio Merletti, Presidente nazionale di Confartigianato Imprese, che in questi anni ha dedicato tempo a conoscere il nostro territorio e i nostri artigiani, in special modo all’indomani del sisma del 2016”.

Proprio Giorgio Merletti, con Maurizio Aluffi e Franco Lodovici, ha effettuato il taglio del nastro dei nuovi uffici di Confartigianato.

“Siamo pronti, come sempre, a dare il nostro contributo alla crescita dell’imprenditorialità nel nostro territorio – conclude il Direttore – questa nuova sede rappresenta infatti per noi una spinta a migliorarci e a rendere la gestione d’impresa più semplice ed efficiente, senza dimenticare o rinnegare tutta la strada che Confartigianato Imprese Rieti ha fatto per arrivare a oggi. Vogliamo essere, sempre di più, un punto di riferimento certo e importante per le piccole imprese, un motore per i loro sogni, per accompagnarle lungo la strada dei loro progetti”.