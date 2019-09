Perde il controllo dell'auto e si schianta: grave una donna trasferita in elicottero al Gemelli

Meloni: "Fdi in piazza per raccolta firme contro cittadinanza automatica a immigrati"

(Agenzia Vista) Perugia, 28 settembre 2019 Meloni: "Fdi in piazza per raccolta firme contro cittadinanza automatica a immigrati" "Fdi in piazza per raccolta firme contro cittadinanza automatica a immigrati". Così Giorgia Meloni, intervenuta da Perugia in occasione della presentazione della lista di FdI alle elezioni in Umbria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it