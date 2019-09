Fridays for the Future, anche gli studenti reatini manifestano a Roma

Anche Rieti ha partecipa al Terzo Strike di Roma.

Più di 200 ragazzi di tutte le scuole superiori di Rieti si sono recati alla manifestazione di oggi. Controvento ha partecipato alla mobilitazione, appoggiando l'iniziativa del movimento "Friday for the Future", e coinvolgendo gli studenti.

La grande partecipazione è simbolo di quanto noi studenti riconosciamo l'importanza della tematica, pretendendo una maggiore attenzione da parte di tutti ma, soprattutto, da parte di tutte le istituzioni.

Noi giovani abbiamo dimostrato di essere la classe più dinamica della nostra società.

Abbiamo manifestato per sensibilizzare chi, ancora oggi, nega l'esistenza del cambiamento climatico o non lo riconosce come un problema.

Siamo scesi in piazza e abbiamo fatto sentire la nostra voce, non restando indifferenti.

Per le vie di Roma hanno sfilato anche gli studenti reatini del liceo Artistico, scientifico, classico e professionale per il commercio.