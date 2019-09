Al Guidobaldi domenica la “camminata per la vita” per essere più forti del tumore

L'ALCLI Giorgio e Silvia sostiene da sempre “l'Ottobre Rosa”, la campagna di prevenzione contro il tumore in collaborazione con la Regione Lazio, la ASL di Rieti, la LILT sezione Rieti.



In particolare nell'ambito della prevenzione, l'ALCLI scende in campo con il suo gruppo di screening ALCLI DONNA che da 5 anni organizza “ La Camminata per la vita” , una manifestazione diventata sempre più decisiva nella sensibilizzazione della comunità alla diagnosi precoce e alla prevenzione.

L'evento, che si svolgerà il 29 settembre a partire dalla ore 9 presso lo Stadio di Atletica Raoul Guidobaldi di Rieti, apre ufficialmente l'Ottobre Rosa nella provincia di Rieti.

La giornata si aprirà con la prenotazione agli esami gratuiti, utili alla diagnosi di tre tipi di tumore; seno, colon retto, cervice uterina. Subito dopo partirà un corteo verde aperto a tutti che si snoderà per le vie del centro storico per poi ritornare al campo scuola Guidobaldi dove si concluderà la “festa” della salute con variegati intrattenimenti e convivialità.

IL PROGRAMMA.

Sono in programma spettacoli di “agility dog” con l'addestratrice ENCI, Sara Guiducci del Centro di Addestramento Cinofilo presso l'azienda Remo Pascalizi, momenti musicali con la cantante Eliana Cecere, le esibizioni del gruppo Capoeira Topazio, le Bande musicali di Borbona e la Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Poggio Mirteto, Majorettes Cures di Corese Terra.

“Quest'anno la Camminata ha aperto le braccia alle associazioni di promozione sociale ed umana, alle bande musicali, alle palestre, ai comuni della provincia – ha evidenziato la responsabile del gruppo ALCLI DONNA, Marisa Sciarrini – vogliamo che la Camminata sia non solo un determinate screening day, ma anche una festa per la comunità in cui si possano condividere momenti di riflessione, di allegria e convivialità a cura dello chef volontario Mario Piras.

La Camminata rappresenta la condivisione di un obiettivo comune che è quello di dare valore alla vita con la prevenzione”.



LE ASSOCIAZIONI

Interverranno molte associazioni di volontariato operanti in diversi settori del sociale.



PREVENZIONE NEI COMUNI

Dopo l'apertura dell'Ottobre Rosa con la Camminata per la vita, il gruppo ALCLI DONNA proseguirà il progetto di prevenzione 2019 con incontri mirati e dedicati allo screening in diversi comuni della provincia che già ne hanno fatto richiesta tra cui Amatrice, Poggio Bustone, Cantalice, Labro, Montorio, Castel di Tora, Greccio.

L’iniziativa avrà normale svolgimento anche in caso di pioggia presso il “pistino” coperto all'interno del Campo scuola.



Per il rispetto della vita partecipiamo numerosissimi alla Camminata per la vita!

Essere più forti del tumore…con la prevenzione si può!

Per info: 0746 271672, alcli@alcli.it