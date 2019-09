Anziano escursionista cade nel dirupo, salvato dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti oggi 26 settembre alle ore 12.25, nel Comune di Labro, per recuperare una persona anziana, che mentre passeggiava su di un sentiero nella località di 'Madonna della Luce', scivolava e finiva la sua corsa in fondo ad un dirupo nella zona denominata 'la cupola'. Arrivati prontamente in posto, grazie alle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), i pompieri sabini recuperavano il malcapitato, sotto shock per quanto accaduto, riportandolo incolume sul sentiero subito dopo.