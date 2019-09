Incidente di caccia, i carabinieri forestali sequestrano i fucili

Per far luce sull'incidente di caccia che si è verificato nella mattina di mercoledì 25 settembre che ha visto il ferimento di un uomo, sono intervenuti i Carabinieri della Specialità Forestale di Poggio Mirteto. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo, centrato per sbaglio da una colpo di fucile dell'amico. La pattuglia prontamente intervenuta sul posto ha posto in essere tutte le attività di rito, procedendo nell’immediatezza a sequestrare le armi di entrambi i cacciatori rimasti coinvolti nell’accaduto e coadiuvando i soccorritori. Gli approfondimenti del caso circa dinamiche e responsabilità sono tutt’ora in corso di svolgimento ad opera dei Carabinieri Forestali di Poggio Mirteto.