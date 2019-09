Auto si ribalta sulla Salaria, il conducente finisce all'ospedale De Lellis

I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti questa mattina, 26 Settembre, alle ore 9 circa sul tratto stradale della Via Salaria, ricompreso tra Rieti e la frazione di Maglianello, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una autovettura che per cause in via di accertamento dalle autorità preposte si era ribaltata sulla sede stradale. Giunti in posto i pompieri Sabini hanno portato soccorso alla persona all'interno che successivamente è stata trasportata dai sanitari del 118 al nosocomio provinciale per le cure del caso.