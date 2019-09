Donna sfiorata dai detriti staccatisi dal cornicione di un palazzo, momenti di paura in via Roma

Intervento dei Vigili del Fuoco questa sera, intorno alle ore 19, nella centralissima via Roma. Da un palazzo si sarebbero staccati dal tetto alcuni pezzi di cornicione che solo per pochi centimetri non hanno centrato in pieno una donna che stava transitando a piedi. A dare l'allarme è stata una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava a transitare proprio in quell'istante. I finanzieri hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche la Polizia Municipale. Solo tanto spavento per la donna sfiorata dalla caduta dei detriti e per i passanti che hanno assistito alla scena.