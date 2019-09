Parte accidentalmente un colpo dal fucile dell'amico, ferito alle gambe un cacciatore

Drammatica riapertura della caccia in Sabina. Nella mattina di oggi mercoledì 25 settembre, all’altezza di via Campore, nel territorio del comune di Salisano, dal fucile di un cacciatore, all’opera con dei colleghi nei boschi limitrofi, è partito, del tutto accidentalmente, un colpo. Colpo che ha colpito un secondo cacciatore che si trovava con lui, proprio nei pressi. Sul posto intervenuti i sanitari, un’ambulanza della Croce Blu Sabina (equipaggio Tobia d’Ovidio e Arena), che ha poi sollecitato l’ausilio di un elicottero per il trasporto del paziente in ospedale (elisoccorso Pegaso 33). Il ferito non è in pericolo di vita, pur se ha riportato serie lesioni alle gambe (probabilmente ad attenuare la gravità dell’incidente, la tipologia dei proiettili, del tipo “a pallini”, per piccole prede). Sul posto, anche i carabinieri della stazione di Poggio Mirteto, per tutti i rilievi e le formalità del caso.