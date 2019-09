La transumanza si avvia a diventare patrimonio immateriale dell’umanità

Dopo due anni di stop forzato ad Amatrice si è tornati a parlare di transumanza. Sabato sotto il sole e ieri con pioggia e nuove è andato in scena l’evento legato alla candidatura della Transumanza come patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. Due giornate ricche di eventi, musica e rievocazioni che hanno visto il comune, la Proloco e le Associazioni del territorio lavorare insieme per sostenere Amatrice. L’inizio di un viaggio verso la rivalutazione di questo territorio e delle sue origini.