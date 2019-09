Otto piantine di marijuana all'interno di una Sae, arrestato 45enne

Nel fine settimana, controlli straordinari del territorio sono stati eseguiti da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, che hanno visto impiegati complessivamente centodieci militari. I controlli si sono concentrati essenzialmente nella città di Rieti, nella zona della Sabina, in Cittaducale e nei comuni terremotati. Ad Accumoli arrestato un 45enne che coltivava la marijuana all’interno della struttura Sae ove lo stesso risiede da dopo il sisma. All’interno della struttura sono state rinvenute 8 piante coltivate in vasi. Le stesse sono state sequestrate mentre il 45enne è stato arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti e posto in regime di arresti domiciliari presso la propria dimora.