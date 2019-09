Schianto sulla Salaria, quattro feriti. Donna incinta trasferita a Roma con Pegaso

Incidente ieri sera, tra le 17.30 e le 18, sulla Salaria per Roma, in zona Borgo Quinzio. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, due veicoli si sono scontrati. Cinque le persone rimaste coinvolte e quattro i feriti, tra cui una donna in stato di gravidanza. Sul posto tre ambulanze del 118 e l’elicottero Pegaso, servito proprio per trasportare la donna (che, da quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita) al Gemelli di Roma per verificare lo stato di salute del piccolo. L’incidente, visto anche l’orario, ha creato disagi e rallentamenti alla circolazione da e verso la Capitale. Sul posto per i rilievi, tesi a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità, i carabinieri di Poggio Mirteto. Solo al termine delle operazioni, con la rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico è tornato a scorrere regolarmente.