Comincia da Catania l'avventura del Real Rieti

Sarà il Meta Catania, domani sera 20 settembre, ad inaugurare la regular season del Real Rieti, che alle 19 sarà di scena al PalaCatania per sfidare il quintetto etneo. E per l’occasione, ci saranno le telecamere di RaiSport a riprendere l’incontro ed irradiarlo in diretta sul canale 58 del digitale terrestre, un motivo in più per cominciare col piede giusto.Quindici i calciatori convocati dal tecnico Duda per questo impegno, che oggi pomeriggio hanno sostenuto la rifinitura e domani mattina raggiungeranno Fiumicino per volare alla volta di Catania. “Affrontiamo un avversario che abbiamo studiato a fondo durante le sedute video – ha spiegato il tecnico Duda alla vigilia del match – sappiamo che dovremo fare i conti con una squadra che, specialmente in casa, ha una marcia in più, ma io mi aspetto dai ragazzi un ulteriore passo in avanti dopo i progressi e i miglioramenti evidenziati negli ultimi tre incontri. Iniziare col piede giusto è sempre importante: abbiamo le qualità per giocarcela come piace a noi”.