Incidente tra Vazia e Cantalice, ferita una donna

Paura nella tarda serata di martedì 17 settembre. Una donna a bordo della sua Ford stava percorrendo la strada che va da Vazia a Cantalice quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo e ha sbandato finendo fuori strada. Per lei tanta paura ma ferite non gravi. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 al De Lellis. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. La strada è rimasta momentaneamente bloccata.