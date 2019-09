Addio Pepo, l'ultimo saluto del paese al suo campione

Tanta gente. Amici di una vita, quelli che con lui hanno condiviso le emozioni del campo come Paolo di Canio ai tempi della Ternana. Tra i fiori e palloncini biancocelesti ieri Monte San Giovanni ha dato l’ultimo saluto ad Alfredo Battella, “Pepo” per gli amici. A portare il feretro in spalla i compagni di squadra di Monte San Giovanni e seguito dai colleghi del centro commerciale “La Galleria”, in divisa da lavoro.