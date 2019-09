Lavori sulla Salaria per Roma, lunghe code e disagi per gli automobilisti

Lunghe code e disagi sulla Salaria da questa mattina per alcuni lavori di risistemazione del manto stradale. I lavori sono in corso dal km 38 nei pressi del bivio di Borgo Santa Maria e in quel tratto si procede a senso unico alternato e questo, ovviamente, sta causando file sulla consolare di alcuni chilometri. Tempi di attesa lunghissimi, anche di un’ora, sia per chi deve andare a Roma che per quanti procedono verso Rieti.