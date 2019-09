Al funerale di Antonello Battella niente fiori ma donazioni per acquistare un defibrillatore

Domani, martedì 17 settembre, si svolgeranno i funerali di Alfredo “Pepo” Battella, il calciatore morto durante una partita a causa di un malore. Il fratello Antonello si è fatto promotore di una lodevole iniziativa sociale proprio per onorare la memoria di Alfredo.

“Lunedì 16 settembre, dopo l’autopsia, ti potremo rivedere ancora una volta - ha scritto Antonello in una lettera aperta -. In serata ti riporteremo a casa, perché non è possibile che non torni a casa. Martedì, al tuo funerale, niente fiori. Sarà invece possibile fare un’offerta in chiesa. La somma raccolta sarà interamente devoluta per finanziare l’acquisto di un defibrillatore a servizio della comunità, nonché corsi di formazione e attività idonee a migliorare il primo soccorso al centro sportivo e nell’intero territorio. Manco a dirlo, sarai certamente d’accordo con questa iniziativa, presa in accordo spontaneo con i ragazzi della nostra squadra. Sei un leader e il tuo nome è una bandiera! La tua storia non finirà così, te lo prometto fratello mio” conclude Antonello Battella.