Provincia, terminati i lavori di bonifica della Valletta sul monte Terminillo

Un altro tassello per il rilancio del turismo nel territorio è stato portato a termine. Finalmente i lavori di bonifica della Valletta di Terminillo sono terminati. L'amministrazione provinciale ha dato lustro a una zona della stazione turistica dove, sia in estate che in inverno, saranno organizzati degli spazi di svago che già negli anni ottanta erano fiore all’occhiello per chi veniva a passare un periodo di riposo con le proprie famiglie. Infatti è prerogativa della Provincia organizzare un tavolo con gli operatori e imprenditori interessati ad investire su un progetto di riqualificazione di quella zona.

L’Assessore Provinciale all’Ambiente Maurizio Ramacogi dichiara:

“Quale delegato e referente per la Provincia di Rieti del Progetto T.S.M. (Terminillo Stazione Montana) sono molto soddisfatto per l’azione di rilancio del Turismo che, in sinergia con il Comune di Rieti, gli Operatori e Imprenditori del Terminillo, stiamo portando avanti - spiega l'assessore provinciale all'Ambiente, Maurizio Ramacogi -. Tutto questo è di buon auspicio per la ripartenza della stazione turistica. Ora ci concentreremo sulla piscina provinciale e in sinergia con l’assessore Claudia Chiarinelli studieremo un impianto di efficientamento energetico in modo da poter abbattere quei costi che ad oggi potrebbero risultare insormontabili per la gestione”.

L’Assessore Provinciale ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli dichiara:

“Come dichiarato, sin dal momento del nostro insediamento, stiamo cercando di contribuire al rilancio e al potenziamento della Stazione Turistica del Terminillo - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli -. Dopo aver concluso nel mese di luglio gli interventi sulla panoramica della SP10A tre Faggi, oggi abbiamo portato a termine anche i lavori di bonifica della Valletta che sicuramente sarà vanto della Stazione. Continuerà con costanza la nostra attività in sinergia con gli operatori del posto”.