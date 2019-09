Alfabetizzazione digitale, il Comune pronto ad avviare corsi gratuiti per i cittadini

Corsi di alfabetizzazione digitale gratuiti per i cittadini interessati, in occasione di "Rieti Digital" - Festival della Cultura digitale e dell'Innovazione Tecnologica” che si svolgerà a Rieti dal 15 al 17 novembre 2019. "Essendo ormai, quella digitale, una competenza irrinunciabile - dichiara Elisa Masotti, Assessore all'Innovazione Tecnologica e alla Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione del Comune di Rieti - ho ritenuto opportuno inserire il progetto all’interno della manifestazione, giunta quest’anno alla seconda edizione. Il corso aiuterà i partecipanti a sviluppare le competenze base utili per muoversi nel mondo digitale ed è destinato in particolare agli ultracinquantenni reatini che hanno poca o nulla dimestichezza con il web".

Le candidature dovranno pervenire, entro il 15 ottobre prossimo, all’indirizzo elisa.masotti@comune.rieti.it