Federlazio: "Il nuovo stabilimento Pastificio Strampelli è orgoglio per tutti noi"

"Oggi è un giorno speciale per Amatrice e le zone limitrofe più duramente colpite dal sisma. L’inaugurazione del nuovo Pastificio Strampelli è uno dei simboli più vivi di rinascita di questo territorio. Per Federlazio è una doppia soddisfazione in quanto Strampelli è da anni nostra azienda Associata.

Due anni fa eravamo qui ad applaudire la famiglia Leoncini che, presentando i lavori per la prossima apertura del Pastificio, davano speranza e ottimismo a tutti noi. Quel sogno ora è diventato realtà, una realtà estremamente concreta che sta già dando nuovo lavoro ad oltre 15 dipendenti locali. Una scommessa vinta.

Peccato per l'assenza all'ultimo minuto del premier Conte. Ma la presenza di tante importanti personalità locali e regionali all’inaugurazione di oggi, testimoniano la rilevanza di questo avvenimento anche a livello simbolico.

Nell'interesse di tutti, e senza inutili e sterili polemiche, ci auguriamo che al sacrificio dei singoli imprenditori seguano presto azioni concrete di ricostruzione edilizia, infrastrutture e nuovo lavoro. Affinché quella di oggi non rimanga un esempio isolato. Per continuare a dare speranza a tutte le persone che ancora, giustamente, credono in questo territorio e vogliono continuare a viverci e a lavorare.

Alla famiglia Leoncini un grosso in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro da tutta la Federlazio".

Questa la dichiarazione del direttore di Federlazio Rieti, Davide Bianchino.