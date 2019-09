“Paesi che vai…” fa tappa in provincia sulle tracce di San Francesco. Appuntamento domenica su Raiuno

Domenica 15 settembre, alle 9.40 su Rai 1, “Paesi che vai…” farà tappa a Rieti, sulle tracce di San Francesco!

Un racconto assai variegato che esplorerà ad ampio raggio il territorio reatino, spingendosi - oltre ai santuari francescani - sino agli incantevoli scorci paesaggistici di Rocca Sinibalda, Posticciola e del suggestivo Lago del Turano.

E così, Livio Leonardi, ideatore e conduttore del seguitissimo programma - medaglia d'oro della società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo -, condurrà il suo pubblico nel cuore di Rieti, ritenuta dagli autori dell’età classica Umbilicus Italiae, cioè il centro geografico d’Italia.

Intorno alla splendida città dalle origini antichissime vive però una natura dolce e rigogliosa, densa di quiete e spiritualità. Qui San Francesco troverà sereno rifugio dalla vanità del mondo e ne farà, insieme ad Assisi e a La Verna, una delle sue tre patrie.

Con il consueto taglio coinvolgente e ricco di curiosità, che da sempre caratterizza lo storico programma dai grandi ascolti tv, Livio Leonardi (nella foto) racconterà dunque i santuari della “Valle Santa” - La Foresta, Fonte Colombo, Greccio e Poggio Bustone - all’insegna del denso messaggio del poverello d’Assisi. E proprio in linea con tale messaggio, l’ideale dialogo di Livio Leonardi con la natura reatina porterà il noto conduttore anche ai meravigliosi scenari del Lago del Turano: un vero e proprio scrigno di ricordi per chi li ha vissuti intimamente, ma una cornice cinematografica e televisiva ideale per due cari amici del pubblico di Rai 1, Lucio Dalla e Fabrizio Frizzi!

E infine, Livio Leonardi concluderà il suo cammino al cospetto di un altro incantevole teatro paesaggistico, il Lago del Salto!

"Paesi che vai..." ti aspetta, domenica, ore 9.40 - 10.30 su Rai 1.