Asili nido, operatrici di nuovo senza stipendio

Hanno riaperto i cancelli solo il 2 settembre gli asili nido a gestione privata “V. Ciancarelli” di viale Maraini e di Quattro strade ma già si torna a parlare di stipendi non pagati. Le 28 operatrici delle due strutture gestite dalla società Esperia S.r.l sono ancora una volta senza retribuzione per quanto riguarda le spettanze del mese agosto. Un tiro alla fune che sta ormai logorando la corda soprattutto per le lavoratrici, 19 operatrici, 7 inservienti e 2 cuoche, che si trovano ancora una volta in una situazione davvero incresciosa. I sindacati si stanno muovendo, anzitutto con un sollecito urgente ad Esperia per il pagamento delle spettanze e comunque stanno valutando quali azioni mettere in campo. L’amministratore della società romana avrebbe fatto sapere che il Comune di Rieti deve ancora versare 300mila euro di arretrati relativi a contributi regionali, inviati sembra da tempo all’amministrazione reatina, ma non pervenuti, senza i quali le operatrici non riceveranno alcun pagamento. Loro però al lavoro sono tornate puntuali e disponibili come al solito, garantendo l’erogazione di un servizio essenziale per molte famiglie; ma al loro impegno non corrisponde una benché minima gratificazione. “A noi non interessano le diatribe tra ente e gestore – sottolineano i sindacati Cgil, Cisl e Uil – interessa che le lavoratrici abbiano la loro remunerazione e che non vengano usate come leva”. Un problema ciclico, che sembrava essere risolto nell’estate appena trascorsa ma che invece continua ad avere pesanti strascichi. La vicenda della gestione degli asili nido è stata sempre molto complessa negli anni. A luglio 2018 si è prefigurato lo stesso scenario di oggi: Domenico Crea, l’ amministratore Esperia, ‘chiude i rubinetti’ reclamando un arretrato di circa 240mila euro da parte del Comune di Rieti e altrettanti dalla Regione, con la prospettiva del rischio apertura dei nidi a settembre. Seguono pressioni dei sindacati, articoli di stampa, richieste di incontri a dirigenti e primo cittadino. L’allarme rientra quando gli stipendi vengono pagati in seguito ad un piano di rientro economico-finanziario concordato tra ente gestore e Comune e la dichiarata volontà “a garantire il buon andamento dell’asilo, servizio indispensabile per la collettività, mediante il rispetto dell’intesa raggiunta” da parte dell’assessore competente Giovanna Palomba. Durante l’estate 2019 stesso spettacolo fatto di stipendi non pagati, intervento dei sindacati e persino del Prefetto Giuseppina Reggiani: gli stipendi vengono corrisposti dopo il pagamento da parte del Comune di alcune somme. Il bando di gara, aggiudicato 3 anni fa ad Esperia è scaduto il 31 agosto scorso, il nuovo è uscito e si presume che da gennaio ci sarà un nuovo gestore. Ma per ora siamo di nuovo al punto di partenza.

Laura Varone