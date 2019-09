Il premier Giuseppe Conte ai sindaci: "Accelerare sulle domande per la ricostruzione"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato ad Accumoli i sindaci del cratere e i Comitari Civici delle comunità colpite dal terremoto del 2016. "Siamo qui per prospettare soluzioni concrete. Questa non è una passerella", assicura il premier.

Sulla ricostruzione, tema centrale del pomeriggio, Conte ha detto: “Per la ricostruzione servono anni. Ma bisogna intervenire per superare le criticità. Le istanze procedono lente per la ricostruzione privata. Ciò è dovuto a varie cause: siamo in presenza di molte seconde case e in altri casi c’è la lentezza della burocrazia. Dobbiamo dire alla popolazione interessata che a dicembre 2019 che scadono i termini per i danni lievi. Chi è interessato si affretti. La prospettiva di un’ulteriore proroga, rallenta la ricostruzione. Faccio un appello pubblico perché tutti coloro che sono interessati si premurino e si avvantaggino. Abbiamo esaminato tanti problemi nel summit – ha concluso Conte prima di rispondere alle domande sul governo e sulla situazione politica – credo che debba esserci un modello normativo, da usare una volta per tutte. Lo dobbiamo mettere a fuoco ed elaborarlo ma potrebbe servire in futuro”.

Con Conte c'erano Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione. All'incontro, che si è svolto nella nuova sala polifunzionale del villaggio di Accumoli ha partecipato anche l'assessore alle politiche per la ricostruzione della Regione Lazio Claudio Di Berardino, il presidente di Lazio Innova Paolo Orneli, l'ingegnere speciale ricostruzione della Regione Wanda D'Ercole, i sindaci di Cascia, Arquata del Tronto, Posta, Borbona, Cittareale, Leonessa, Cittaducale, Antrodoco, Castel Sant'Angelo, Cantalice, Poggio Bustone, Amatrice e i comitati civici 3.36 di Amatrice, Radici accumulesi e Vico Badio di Accumoli.