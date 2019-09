Una intera città sconvolta per la tragica morte di Alfredo "Pepo" Battella

Una città in lutto. Così come il mondo del calcio laziale. Tutti piangono Alfredo Battella, 51 anni, morto durante una partita amichevole tra il Monte San Giovanni e il Valle del Peschiera al campo di Grotti di Cittaducale. Alfredo “Pepo” Battella era entrato nel secondo tempo e dopo pochi minuti si è accasciato a terra privo di sensi. Vani i tentativi di rianimarlo del 118.

Una morte tragica che ha gettato nello sconforto il mondo del calcio dilettante reatino e non solo visto che in passato aveva giocato con la Ternana in C2, Narnese e Orvietana. Proprio la Ternana e l'Orvietana lo hanno voluto ricordare sul loro sito ufficiale. Anche se di poche righe, il messaggio postato dal consigliere con delega allo sport del Comune di Rieti Roberto Donati: “Ragazzo dall’animo buono, sempre gentile. Troppo presto. Ciao Alfredo”. Lutto anche al centro commerciale La Galleria di Micioccoli, dove Alfredo Battella lavorava ed era amato da colleghi e clienti.



“L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Alfredo Battella avvenuta ieri sera nel campo di calcio di Grotti mentre era in corso una partita amichevole. Nonostante l’intervento repentino dei sanitari e la presenza in campo di un defibrillatore non c’è stato nulla da fare. Alla famiglia, agli amici e alla società di calcio di Monte San Giovanni la nostra sincera vicinanza” ha fatto sapere il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli.

Alfredo Battella lascia la compagna e una figlia.