Giovane donna cade nel fiume Velino, salvata da una squadra di vigili del fuoco

Una giovane donna è caduta nel fiume Velino questa sera intorno alle ore 21. L’episodio si è verificato nei pressi de La Fornace, tra Ponte Cavallotti e Ponte San Francesco. A dare l'allarme alcuni testimoni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco anche con mezzi anfibi per le operazioni di recupero e salvataggio. Sul posto anche il personale del 118 e la Polizia. La donna dopo alcuni momenti di concitazione è stata salvata e portata sull'argine cosciente e in discrete condizioni. Successivamente è stata affidata ai sanitari del 118 per le cure del caso. Restano da chiarire le cause che l'hanno fatta finire in acqua.