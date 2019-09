Assistenza ai disabili, trattative per salvare il centro Arfh

Elenio Giovannelli, presidente dell'Arfh, Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicap, chiama a raccolta i suoi in una riunione interna per decidere quali passi compiere in merito alla paventata chiusura del centro di Campomoro per mancanza di fondi. Gli ultimi giorni di agosto erano stati teatro di un duro botta e risposta tra Giovannelli e l'attuale amministrazione comunale, in particolare l'assessore ai Servizi Sociali Giovanna Palomba accusata di disattenzione nei confronti dei trenta ragazzi e delle loro famiglie. Dopo la riunione interna che si è svolta nella mattinata del 4 settembre dovrebbe tenersi un incontro tra Arfh e sindaco Cicchetti per arrivare ad una soluzione. Già due anni fa, a fine mandato della giunta Petrangeli, il presidente dell'Arfh “invase” la sala consiliare accusando il sindaco e l'allora assessore ai Servizi Sociali Stefania Mariantoni, di lasciare in mezzo ad una strada i ragazzi e gettare nella disperazione le famiglie. La “soluzione” fu una delibera con cui l'ex Giunta si impegnava a confermare l'utilizzo del centro di Campomoro, garantendo la possibilità di proseguire le attività.