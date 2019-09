Schianto sulla Salaria, grave un motociclista di 65 anni

Paura sulla Salaria, un motociclista trasportato al Gemelli di Roma in gravi condizioni. Incidente nel pomeriggio del 4 settembre sulla Salaria nei pressi di Antrodoco intorno alle 16,30. Per cause da accertare una moto si è scontrata con un camion, finendo sotto il mezzo pesante all’altezza del passaggio a livello. Ferito gravemente il motociclista di Antrodoco di 64 anni. Sul posto il 118 che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, giunta sul posto. Strada bloccata per un paio d'ore per le operazioni di soccorso. Intervenuti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.