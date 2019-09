Il "Cammino di Francesco" arriva al museo civico

Il 23 settembre verrà inaugurato ufficialmente “Il Cammino di Francesco” presso il museo civico di Rieti. Un progetto innovativo in cui Skylab Studios propone una serie di servizi multimediali on demand grazie alla realizzazione di una web app in cloud, alla quale sarà possibile accedere tramite un Qr Code o un Chip NFC disponibile in tutto l’anello del percorso nella Valle Santa. Al centro del Cammino ci sarà Rieti per poi passare in 8 comuni: Contigliano, Greccio, Colli sul Velino, Labro, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice e Morro Reatino.