Liceo pedagogico, studenti e professori divisi in quattro istituti

Il Liceo pedagogico non si trasferirà presso l’edificio dei Geometri in via A.M. Ricci. Nuova destinazione l’Asi, il consorzio per il nucleo industriale. Questa è l’amara sorpresa dei genitori che hanno appreso la notizia solo lunedì mattina, in un incontro con il presidente della Provincia Mariano Calisse, il dirigente dell’Usp Lorenzini, l’ingegner Sandro Orlando, la consigliera Claudia Chiarinelli e tutti coloro che in questi ultimi mesi sono stati coinvolti nella sistemazione, piuttosto difficile, di alcune classi dell’Istituto Elena principessa di Napoli. Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e la sede unica tanto aspettata purtroppo non sarà disponibile per l’inizio delle lezioni. Sono quattro quindi le sedi su cui i docenti dovranno alternarsi per fare lezione, cosa che in alcuni casi genera ritardi e comunque disagi.