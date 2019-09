Violento nubifragio in città, allagamenti e alberi e rami caduti a terra

Un nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio sulla città creando numerosi disagi. Pioggia forte e vento hanno interessato in particolare alcune zone, Campoloniano per esempio, dove in molte abitazioni è saltata la corrente, ma anche Quattro Strade, Villette, il Lungovelino e Porta d’Arce. Proprio qui, nell’edificio dell’Azienda sanitaria che ospita, tra l’altro, gli uffici del servizio di igiene mentale, un garage seminterrato è finito sott’acqua con auto rimaste bloccate al suo interno; sul posto, oltreché i vigili del fuoco, è intervenuto anche personale dell’ufficio tecnico del Comune per verificare la situazione; l’allagamento sarebbe stato provocato dall’esondazione del Cantaro. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone per alberi e rami caduti e piccoli allagamenti. Secondo le previsioni del tempo, l’instabilità durerà ancora nei prossimi giorni.