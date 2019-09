Indice di sportività, Donati e Cicchetti: “Lavoro da proseguire. Complimenti all’atletica ancora al top”.

“La classifica pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore sull’indice di sportività del nostro territorio conferma il buon lavoro che si sta facendo, grazie alle iniziative dei privati e alla fondamentale collaborazione delle istituzioni pubbliche. Rieti si colloca al 53° posto ma soprattutto ottiene ottimi risultati in alcune voci, tra le quali “Sport e turismo” (17°) , “Sport e cultura” (21°), “Attrattività grandi eventi italiani e internazionali” (28°), e consegue il 1° posto nell’atletica per il quinto anno consecutivo. Ciò dimostra che il lavoro impostato sul territorio, attraverso la collaborazione tra pubblico e privati, rappresenta la strada giusta sulla quale perseverare per migliorare ancora. Inoltre, esprimiamo particolare soddisfazione per il lavoro e i risultati conseguiti, per l’ennesima volta, dall’Atletica Studentesca Andrea Milardi, confermati anche dalle migliaia di persone arrivate a Rieti nello scorso mese di giugno per i Campionati Italiani Allievi. Si tratta evidentemente di ottimi risultati che ci lasciano ben sperare per il grande appuntamento di Rieti 2020, con il Campionato Europeo Under 18 che vedrà protagonista la nostra Città e per il quale anche l’Amministrazione comunale si sta impegnando al massimo delle proprie possibilità”.

E’ quanto dichiarano il Consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Donati, e il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti.