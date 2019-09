Indice di sportività, per il Sole 24Ore Rieti è al 57 esimo posto ma primeggia nell'atletica

Rieti ancora una volta prima in Italia per l’atletica. A certificarlo l’indagine sull’indice di sportività pubblicato da Il Sole 24 Ore. Rieti. Per quanto riguarda la classifica generale, è a metà: 57esima (-4 posizioni rispetto all'anno precedente). Il merito è della Studentesca Atletica Andrea Milardi che a suon di scudetti e una quantità di talenti sfornati è riuscita ad affermarsi non solo in pista. Per la Studentesca un'altra soddisfazione in vista di importanti manifestazioni su tutti gli Europei U18 del 2020.



La provincia più “sportiva” d'Italia (Calcio, basket, volley, rugby, ciclismo, atletica, nuoto, tennis, sport invernali, sport dell’acqua, sport indoor, sport outdoor, motori, etc) in base alle classifiche elaborate da PtsClas per il Sole 24 Ore sono Trento, Trieste e Macerata. Sono 107 le province monitorate e 32 gli indicatori presi in considerazione, raggruppati in quattro macro-categorie.

Restando allo sport locale Rieti è 34esima in italia per calcio professionistico, 104esima per quello dilettante; 31esimo posto nel basket. In generale negli sport di squadra, Rieti è 63esima e in quelli individuali 58esima. Nell’indicatore sport e società è 51esima, mentre per “Struttura” Rieti è 70esima.