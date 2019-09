La Sagra degli spaghetti all’Amatriciana fa il pieno di visitatori

Nell’ex Area Anpas – adibita per l’occasione con stand, palco, tavoli, sedie e una maxi-cucina, incluso un corner per l’amatriciana senza glutine – si sta celebrando ad Amatrice il piatto italiano forse più celebre amato in Italia e nel Mondo, al pari della pizza: gli spaghetti all’amatriciana. Migliaia le persone giunte nel borgo devastato dal sisma nel 2016 per assaporare il prelibato piatto che ha fatto conoscere, prima ancora del tragico terremoto, Amatrice in tutto il mondo.

Ieri a fare da madrina dell’evento l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, volto tv legata ad Amatrice. Con lei il sindaco Antonio Fontanella e l’ex sindaco oggi consigliere regionale Sergio Pirozzi. Per oggi, giornata conclusiva, sono attesi tanti altri eventi e visitatori nonostante le bizze del tempo e il terremoto che è tornato a farsi sentire nelle ultime ore.