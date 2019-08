Scontro frontale sulla Salaria: quattro feriti, uno è grave

Sulla strada statale 4 “Via Salaria” la circolazione è al momento regolata a senso unico alternato, dopo la chiusura resa necessaria in seguito a un incidente al km 46,300, tra i comuni di Fara in Sabina e Nerola. Si segnalano rallentamenti e code in entrambe le direzioni.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di quattro persone. Sul posto è intervenuto l’elicottero Pegaso del 118 che ha trasferito al Gemelli il più grave dei feriti. Gli altri sono stati portati al De Lellis di Rieti.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la completa transitabilità appena possibile. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia e 118.