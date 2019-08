Fiera del peperoncino, tavolo tecnico-operativo al teatro Flavio Vespasiano

Nell’ambito della nona edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, in corso a Rieti fino al 1 settembre, si è tenuto oggi, giovedì 29 agosto, presso la Sala conferenze del Teatro Flavio Vespasiano - per la prima volta nella storia della manifestazione - un seminario tecnico-operativo tra le Istituzioni, le rappresentanze di categoria e le delegazioni straniere presenti a Rieti.

All’incontro hanno partecipato il Vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, il deputato Massimiliano De Toma, membro della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, il deputato Paolo Trancassini, membro della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, il Presidente di Coldiretti Rieti e il Condirettore Coldiretti Rieti, Alan Risolo e Carlo Loffreda, il Vicesindaco di Rieti e assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi, il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, il Presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, il Presidente della Confcommercio Lazio Nord, Leonardo Tosti, il Presidente del Comitato Gemellaggi del Comune di Rieti, Elisabetta Occhiodoro, il Presidente di Cesena Fiere – Macfrut Rimini, Renzo Piraccini, il Responsabile mercati esteri di Macfrut Rimini, Campanini, il responsabile dell’Ufficio esteri della Fiera Mondiale del Peperoncino di Rieti, Paolo Giraud, e il delegato dell’Ufficio esteri della Fiera, Castellano, il Presidente dell’Associazione Rieti Cuore Piccante, organizzatrice della Fiera, Livio Rositani. Hanno partecipato, inoltre, il Minister Consellor dell’Agenzia UN Roma, Mends, l’Ambasciatrice del Ghana, Korateng, l’Ambasciatrice del Vietnam, Bich Hue, il Console Commerciale del Vietnam, Duc Thanh, il rappresentante dell’Ambasciata di Indonesia, Ayu Ratih, il Rappresentante dell’Ambasciata dell’Ecuador, Flores, il rappresentante del Comitato Italia-Russia, Seidiuk.

“Il seminario, organizzato per la prima volta nell'ambito della Fiera mondiale, ha offerto un’occasione unica di incontro tra alcuni dei maggiori produttori di vari continenti - commenta il Presidente dell’associazione Rieti Cuore Piccante che organizza l’evento, Livio Rositani - mettendoli in relazioni con istituzioni locali e organizzazioni operanti sul territorio locale e nazionale. L’incontro è stato utile per avviare ipotesi di opportunità di scambio e di interlocuzione in settori chiave come l’agroalimentare, l’alimentare, il commercio, la trasformazione, la ricerca e lo sviluppo, il turismo.