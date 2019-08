Pedone investito sulle strisce mentre attraversa la Salaria nei pressi di Porta d'Arce

Una persona è stata investita da un'auto, intorno alle 12, in via Salaria per L’Aquila all’altezza del distributore Eni, nei pressi di Porta D’Arce. Per cause da accertare l'uomo, di 62 anni, è stato investito sulle strisce mentre attraversava la strada. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale De Lellis per le cure del caso. Sul posto 118 e polzia per i rilievi.