A Castelfranco torna l’incubo dei furti in appartamento. I residenti: “Abbiamo paura”

Il fenomeno sembrava risolto definitivamente grazie ai massicci controlli da parte delle forze dell’ordine. L’ondata di furti di luglio che aveva segnato l’estate dei alcuni residenti di Castelfranco sembrava solo un brutto ricordo ed invece i ladri sono tornati ad agire indisturbati. Questa volta il colpo non è andato a buon fine solo perché i proprietari erano in casa ed hanno notato alcuni individuati a volto coperto aggirarsi nella loro proprietà. I ladri vistisi scoperti sono fuggiti e ai proprietari terrorizzati per l’incontro ravvicinato non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto ai vicini e alla polizia.

I residenti sono sfiniti: “Nonostante i controlli il fenomeno non è cessato del tutto e i ladri sembrano agire indisturbati e sempre nelle stesse zone. Per questo chiediamo nuovi interventi per alzare il livello della sicurezza”.