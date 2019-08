Giovannelli (Arfh): "Il Comune non paga e 29 ragazzi disabili restano senza assistenza"

Cancelli chiusi. L’Arfh, l’associazione reatina famiglie portatori di handicap, non può più garantire l’assistenza a 29 ragazzi disabili che frequentano da anni il centro diurno di Campomoro. Troppi i debiti accumulati dall’associazione nei confronti dei fornitori e questo, a detta del responsabile dell’associazione “perché l’amministrazione comunale inspiegabilmente ha disconosciuto una delibera comunale del 2015 con la quale si dava continuità in convenzione all’attività dell’Arfh, attraverso il ripristino del pagamento dell’affitto e il riconoscimento di un congruo contributo, come risulta dai bilanci comunali dal 2016 al 2018, di 100 mila euro”.

“Dopo 22 anni chiudo – conclude Giovannelli – si stanno condannando 30 ragazzi a essere chiusi dentro casa, a piangere e disperarsi quando con noi stavano bene. L'assessore ai servizi sociali Palomba è venuta solo una volta a farci visita e in maniera frettolosa. La cittadinanza si deve mobilitare nei confronti di questa situazione".