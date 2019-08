Labro Festival, gran finale con la notte bianca e il concerto di Raffaello Simeoni

L'attesissima Notte Bianca che si sarebbe dovuta svolgere domenica sera a Labro è stata rimandata a martedi 27 a causa del maltempo.

"Un piccolo imprevisto che non ci farà perdere la voglia di celebrare la fine dell'estate" così commenta Irene Urbani, Sindaco di Labro. "La festa è soltanto rimandata e perciò invitiamo tutti coloro che volessero passare una magnifica serata fra buon cibo, musiche e danze suggestive a raggiungere il nostro borgo per condividere con noi questi ultimi istanti di un'estate che ci ha regalato tante emozioni".

Le stesse emozioni che si potranno vivere il giorno seguente ascoltando i suoni e le melodie che contraddistinguono Raffaello Simeoni, il "menestrello" di Rieti.

Lo spettacolo in programma quindi il giorno 28 agosto alle ore 21 sarà la degna conclusione di una kermesse che ha visto arrivare a Labro centinaia di spettatori.

Sia gli spettacoli all'aperto che quelli nel Teatro Colle di Costa hanno registrato, infatti, quasi sempre un "sold out" degno dei migliori festival nazionali, confermando che anche un piccolo angolo di paradiso come Labro, se associato ad una buona miscela di arte, cultura e spettacolo, può fare la differenza in ambito di promozione turistica.