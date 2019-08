Schianto sulla strada Salto-Cicolana: due persone ferite e traffico rallentato

Incidente stradale intorno alle 19.30 di oggi sulla Salto-Cicolana, nei pressi della casa cantoniera di Casapenta. Per cause da accertare, una vettura ha sbandato andando a schiantarsi contro il costone a bordo strada prima di rimbalzare sulla carreggiata e occupare, di traverso, una corsia. Due le persone rimaste ferite lievemente ma comunque soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto anche una voltante della Polizia per rilievi e la gestione della traffico.