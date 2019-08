Immigrati al lavoro per pulire e sistemare le aree verdi della città

A metà luglio si sono occupati dello sfalcio dell'erba in alcune zone verdi della città e in questi giorni si possono incontrare, con le loro divise gialle, nei quartieri di Campoloniano e Villa Reatina. Sono i "volontari civili" dell'Ari Onlus, “che si occupano della cura e del mantenimento di parchi e strade - dice Eastwood Edo Ihaza, responsabile dell'Associazione Rieti Immigrant - grazie a un accordo con Comune e Asm che ci hanno concesso questa possibilità”. Oggi sono più di venti i volontari che, su indicazione del settore Ambiente, si occupano della cura del verde pubblico e che hanno scelto di impiegare il loro tempo, nonostante il caldo, in modo costruttivo e per il bene della collettività. E i cittadini hanno apprezzato. Emmanuel William, giovane nigeriano a Rieti da due anni, racconta questa esperienza: “Da quando ci occupiamo del verde pubblico abbiamo conosciuto tanti quartieri della città e capito l'importanza della cura del bene comune, delle strade e dei parchi. E' bello vedere la gioia delle persone quando finiamo di pulire e tutti sono gentili. Dopo la curiosità iniziale, tante persone si fermano a parlare con noi e ci portano anche da bere e qualcosa da mangiare. Non abbiamo mai visto comportamenti negativi”. I volontari arrivano da Nigeria, Gambia, Pakistan e Afghanistan e sono motivati a continuare l'opera di volontariato. Sembra quindi un esperimento di integrazione più che riuscito, “dal quale escono tutti vincitori - dice Eastwood - grazie all'accordo con Asm e l'amministrazione comunale che ci ha dimostrato fiducia, e noi garantiamo il nostro impegno, cercando di non deludere nessuno e curando ogni spazio che ci verrà assegnato”. “E' bello - aggiunge Emmanuel - che ci abbiano dato questa possibilità”. Soddisfatto anche l'assessore all'Ambiente, Claudio Valentini, che sottolinea come “questi ragazzi sono tutti volontari, assicurati e lavorano con attrezzature idonee dopo aver fatto un corso di formazione. Senza nulla chiedere, sono intervenuti nelle aree, sostenuti dai tecnici del Comune”. Laddove non arrivano gli operai delle ditte incaricate da Palazzo di Città arrivano i volontari.

Paola Corradini