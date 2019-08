Una settimana di celebrazioni per Sant'Agostino tra preghiera e visite guidate alla chiesa

Rieti celebra Sant’Agostino e lo fa con un programma religioso particolarmente nutrito. A partire dal triduo di preparazione e preghiera in programma da domenica 25 a martedì 27 agosto (Santa Monica). Gli orari: 17.25 S. Rosario; 17.45 Vespro; 18.00 S. Messa. Mercoledì 28 agosto, per la Festa di Sant’Agostino: 17.25 S. Rosario; 17.45 Vespro;18.00 S. Messa. Al termine, bacio della Reliquia. In occasione della Festa di Sant’Agostino sarà possibile, nella Basilica Pontificia di Sant’Agostino, l’Indulgenza Plenaria. Le condizioni sono: la Confessione, la Comunione, la preghiera del Credo e del Padre nostro e una preghiera secondo l’intenzione del Santo Padre.



Domenica 1° settembre, per la Festa della Madonna della Cintura: 11.30 Messa solenne per la Madonna, la cui preziosa statua, oggetto di un recente, accurato restauro è venerata in Basilica. Anima la Liturgia il Coro “Giuseppe Rosati “. Al termine della messa delle 11.30, aperitivo in sagrestia. Inoltre, dal 30 agosto al 1° Settembre, in concomitanza con la Festa del Peperoncino, la Basilica rimarrà aperta dalle 19 alle 24. In occasione della visita, i turisti potranno consultare la piccola guida “La Basilica di Sant’Agostino, percorso di arte e fede”, in cui sono descritte la chiesa e le opere presenti al suo interno.