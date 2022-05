La guerra in diretta, le notizie di oggi 25 maggio. Altri missili sull'Ucraina, Zelensky chiede ancora armi | Foto e video

25 maggio 2022 a

Ore 8.30 - Zelensky: "Armi al mio Paese investimento sulla stabilità mondiale"

L'Ucraina chiede ai governi stranieri di continuare a fornire armi. In un video messaggio, il presidente Zelensky spiega che armare il suo Paese è "il miglior investimento per cercare di mantenere la stabilità nel mondo". Zelensky ha detto anche che la capacità di resistenza dell'Ucraina è stata "una sorpresa e una fonte di ispirazione per il resto del mondo. Dobbiamo sempre ricordare che siamo sopravvissuti a questi tre mesi grazie all'impresa di decine di migliaia di persone che hanno difeso lo Stato. E a costo di decine di migliaia di vite".

Ore 8.15 - Ancora missili sull'Ucraina. Distrutta difesa aerea ucraina

Diverse esplosioni in piena notte a Zaporizhzhia. E' il Kyiv Independent a spiegare che le forze russe hanno lanciato almeno quattro missili contro la città e uno avrebbe colpito la difesa aerea della città. Una persona è stata uccisa, tre sono rimaste ferite.

Ore 8 - Pomerantsev: "La Russia vuole spaccare l'alleanza"

Peter Pomerantsev, analista della Johns Hopkins University di origini ucraine, esperto di propaganda e disinformazione, sostiene che la strategia del Cremlino sta cambiando. Ora è quella di cercare di “spaccare l’alleanza” che sostiene le sanzioni. L’Occidente, a suo avviso, avrebbe dovuto mettere a punto un messaggio per sostenerle: "I governi hanno fallito completamente nel creare una infrastruttura comunicativa”.

Ore 7.45 - Stati Uniti pronti a inviare le forze speciali a Kiev

Stati Uniti pronti a inviare forze speciali a difesa dell'ambasciat di Kiev. Il Pentagono e il dipartimento di Stato potrebbero decidere di mandare le Special operation forces a protezione della sede diplomatica. L'ipotesi non è stata ancora sottoposta al presidente Biden. Significherebbe l'ingresso di truppe americane in territorio ucraino.

Ucraina: uccisi 29 giornalisti da inizio guerra

