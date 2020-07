"Alieni vivono in tunnel sotterranei su Marte", il sospetto degli esperti che chiedono alla Nasa l'invio di robot

18 luglio 2020 a

a

a

"Gli alieni vivono in tunnel sotterranei su Marte formati da lava di miliardi di anni fa". E' il sospetto degli esperti, una notizia data da The Sun ..

Ci sono più di 1.000 grotte sul pianeta e i ricercatori chiedono alla Nasa di inviare un robot per esplorarle. In una conferenza tenutasi alla terza conferenza interplanetaria in Texas, negli Stati Uniti a febbraio, un team di accademici osservatori delle stelle ha esposto il concetto di missione che andrebbe affrontata..

Lo scienziato americano Charity Phillips-Lander ha dichiarato che "Se la vita esiste lì, probabilmente sarà meglio mantenuta nella sottosuperficie".

Vuole così, riferisce sempre la fonte, che la Nasa esplori se ci sono segni di vita passata o presente all'interno dei tunnel nella lava.

Suggeriscono quindi di inviare un robot a due ruote o un drone senza pilota per esplorare le caverne.