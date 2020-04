Rieti, anziana trovata morta dai vigili del fuoco nel suo appartamento nel centro storico.

I vigili del fuoco del capoluogo sabino, su richiesta delle forze dell'ordine, in serata sono intervenuti a Rieti in piazza Cesare Battisti per soccorrere una persona, che rimasta chiusa dentro la propria abitazione, non dava più segni di vita.

Arrivati prontamente in posto con gli agenti della polizia sanitari del 118, i pompieri reatini sono entrati nell'appartamento attraverso una finestra laterale aprendo così la porta di casa e permettendo al personale medico di poter intervenire. Purtroppo per la donna raggiunta dai sanitari del 118 non c'è stato nulla da fare e se ne è constatato il decesso. La morte sembra sia giunta per cause naturali.