Coronavirus, Imperatori interroga il sindaco di Rieti su costo mascherine in farmacie Asm

Il consigliere comunale con delega ai trasporti e alla mobilità del Comune di Rieti, Moreno Imperatori ha presentato una interrogazione al sindaco Cicchetti sul costo delle mascherine nelle farmacie Asm. Imperatori fa sapere infatti di aver "constatato il 4 aprile la mancanza delle mascherine tipo chirurgiche presso le farmacie comunali, disponibilità che il sindaco aveva annunciato alle ore 20 del giorno 3 aprile 2020 in diretta Facebook, ripresa da diverse testate giornalistiche. Considerato che, le mascherine, vengono vendute, quando disponibili, dalle farmacie comunali ad un costo di euro 3,00 e i prodotti gel disinfettanti, (flaconcini da ml 75/80) ad euro 1,85 (una marca) euro 4,00 (altra marca) ed euro 6.40 (altra marca). Considerato che, presso diverse farmacie private cittadine e della provincia, le mascherine tipo chirurgiche della stessa categoria medica di quelle vendute da Asm Rieti, vengono vendute al pubblico ad un prezzo che varia da euro 1,00 (confezione da 20 mascherine) ad euro 1,50".

Per questo motivo Imperatori ha chiesto di conoscere: "Prezzo di acquisto da parte dell’Asm, delle mascherine e dei prodotti disinfettanti di cui sopra e relativi fornitori; Elenco dei fornitori abituali dai quali si rifornisce l’Asm Rieti per il comparto farmacie

Eventuale indagine di mercato effettuata prima dell’acquisto, eventuali preventivi richiesti dei prodotti suddetti, sia dagli abituali fornitori sia ad altre aziende, e le offerte pervenute ad Asm Rieti". Inoltre Imperatori "chiede di conoscere, considerando il costo esorbitante dei prodotti disinfettanti venduti presso le farmacie comunali, se l’Asm Rieti ha verificato la possibilità di produrre in proprio, attraverso i medici farmacisti dipendenti dell’azienda servizi municipalizzati, i prodotti disinfettanti per poi venderli ad un prezzo sociale" conclude il consigliere comunale Moreno Imperatori "chiedendo risposta scritta urgente ed in ogni caso nei tempi previsti dal regolamento del consiglio comunale“.