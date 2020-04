Coronavirus a Contigliano, l'1 e il 2 aprile tamponi al centro pastorale. Tutte le indicazioni

Questa mattina, mercoledi 1 aprile, dalle ore 11, e domani 2 aprile, al Centro Pastorale di San Michele Arcangelo di Contigliano, gli operatori Asl e Spallanzani inizieranno i tamponi alla popolazione per accertamento Covid-19. Queste le disposizioni comunicate da Paolo Lancia, sindaco del Comune di Contigliano.

“La priorità sarà data a persone conviventi con operatori Alcim, che sono pregati di rintracciare e avvertire tutti i loro contatti. Seguiranno coloro che per fondati motivi (in ordine: contatti diretti con persone positive, o con quarantene precauzionali, o immunodepressi e persone debilitate) ritengono necessario effettuare un tampone.Tutti gli interessati devono iscriversi mediante l’indirizzo di posta elettronica urp@comune.contigliano.ri.it specificando la propria condizione sanitaria e/o epidemiologia e scrivendo il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita e recapito telefonico, in modo che l’Amministrazione Comunale possa inoltrare tutte le richieste al competente servizio ASL. Soggetti non dotati di posta elettronica potranno rivolgersi al numero telefonico 338 9789891, fornendo gli stessi dati di cui sopra. Tutti i partecipanti dovranno recarsi al centro pastorale con la propria vettura e disporsi esclusivamente nel parcheggio sterrato fronte ingresso (non scendre dal veicolo). Saranno chiamati all’interno separatamente, mediante altoparlante dalla Protezione Civile. E’ obbligatorio seguire attentamente le procedure sopra esposte. Nessuno deve lasciare lo spazio sterrato fronte-ingresso e camminare sulla strada adiacente. L’area sarà sanificata domani sera 1 aprile a cura del Comune.Le ordinanze del sindaco di quarantena-isolamento domiciliare, vigenti nei confronti partecipanti, sono sospese per il tempo strettamente necessario ad effettuare il tampone, esclusivamente per il tragitto domicilio – Centro Pastorale – domicilio.Ospiti e operatori di tutte le case di riposo e comunità-anziani comunque denominate, presenti nel territorio del Comune di Contigliano, saranno sottoposti a tamponi presso le loro sedi nelle giornate 1 e 2 aprile, qualora non-già raggiunte nei giorni scorsi da tali accertamenti. L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente il Vescovo Domenico e il Parroco Don Ercole, per aver posto a disposizione del Comune di Contigliano il Centro Pastorale di San Michele Arcangelo, in un momento tanto delicato della nostra vita” conclude la nota diffusa dal sindaco Paolo Lancia.