Rieti, la lenticchia di Rascino arriva in Senato

“Il 20 gennaio in Senato è stato un giorno indimenticabile per la nostra pro loco e per tutti noi. Un ringraziamento allo staff e all’organizzazione Unpli (Unione pro loco d’Italia) per come siamo stati accolti e per la familiarità che si è instaurata” ha commentato Bruno Creazzo, presidente della proloco di Fiamignano, all’indomani della consegna della certificazione e del marchio di ‘Sagra di qualità’ della lenticchia di Rascino, alla presenza del presidente Unpli Antonino La Spina e del senatore Antonio De Poli. Il risultato è di tutto il territorio, a cominciare dai produttori di lenticchia, che negli anni si sono riuniti in associazione, ottenendo il riconoscimento di presidio Slowfood.